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Член совета ФИФА: во время войны во Вьетнаме никто не предлагал изъять США из организации

Член совета ФИФА Сорокин допустил давление извне на принимающих решение о бане России

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lobal Look Press

Советник президента Российского футбольного союза (РФС), член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин высказался о причинах наложения санкций на отечественный футбол. Его слова передают «Известия».

«РФС продолжает быть членом и партнером этих организаций. Никто от нас не отворачивается.

Почему нас забанили? Не могу сказать. Возможно, какое-то давление извне. Возможно, какие-то их собственные ощущения.

Да, как и во время конфликта в Югославии, движений такого рода не было. И во время войны во Вьетнаме никто не предлагал изъять США из членов ФИФА», — сказал Сорокин.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

Ранее в УЕФА отреагировали на требование Украины исключить Россию из состава организации

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