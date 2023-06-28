Вице-президент Федерации тенниса России назвал особенность Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко назвал особенность Уимблдона, который пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

«Уимблдон тем и отличается, что с одной стороны есть игроки, считающиеся специалистами по траве, а с другой всегда есть место для сюрпризов и неожиданных результатов», — сказал Селиваненко.

28 июня стало известно, что семь россиян попали в число сеяных теннисистов в основной сетке Уимблдона.

В мужской сетке сеяными игроками стали Даниил Медведев (3) и Андрей Рублев (7). 23 июня Карен Хачанов, занимающий 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), снялся с турнира из-за стрессового перелома.

В женской сетке номера посева получили Дарья Каcаткина (11), Вероника Кудерметова (12), Людмила Cамcонова (15), Екатерина Алекcандрова (21) и Анаcтаcия Потапова (22).

Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне и белорусы будут допущены на турнир, если подпишут декларацию о нейтральности. В 2022 году российским и белорусским теннисистам отказали в праве принять участие в Уимблдоне.

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