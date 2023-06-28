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В УЕФА отреагировали на требование Украины исключить Россию из состава организации

Пресс-служба УЕФА ответила на запрос о требовании Украинской ассоциации футбола исключить РФС

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Reuters

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответили на запрос о требовании Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить Российский футбольный союз (РФС) из международных организаций в связи с интеграцией крымских клубов. Заявление пресс-службы приводит «Спорт-Экспресс».

«В связи с ситуацией в Крыму и на основании решения Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА постановил запретить крымским клубам выступать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января 2015 года и считать регион «специальной зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

В июне УАФ потребовала лишить РФС членства в Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА из-за интеграции крымских клубов, которая намечена на сезон-2023/24.

В новом сезоне в Первой лиге выступят «Севастополь» и «Рубин» из Ялты.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям весной прошлого года.

Ранее 36-летний футболист заявил, что не завершает карьеру в сборной России.

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