Мостовой рассказал, как уменьшить количество судейских ошибок в РПЛ

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что с приходом на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича ситуация с арбитрами в чемпионате не изменится. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«От перестановки слагаемых сумма не меняется. Не вижу разницы между людьми, которые были и теми, кто пришел сейчас. Пришел VAR на помощь, но даже он зачастую беспомощен в судейских решениях.

Еcли мы хотим уменьшить количеcтво ошибок, то рядом c cудьями должны быть люди, которые вcю жизнь играли в футбол. Они не иcключат вcе ошибки, но уменьшат их количеcтво. C приходом Мажича c cудейcтвом в Роccии ничего не изменитcя», — сказал Мостовой.

Мажич прилетит в Москву 29 июня и приступит к работе на сборе судей Российской премьер-лиги (РПЛ). Его контракт с РФС заключен на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Заместителем Мажича станет его бывший ассистент на протяжении многих лет — Далибор Джурджевич, который будет отвечать, в том числе, за улучшение качества работы системы VAR.

Мажич обслуживал матчи чемпионатов мира по футболу 2014 и 2018 годов, Кубка конфедераций — 2017, финал Лиги чемпионов — 2018, а также другие международные турниры. После завершения карьеры он руководил судейским корпусом на Кипре, а также занимал должность инструктора Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что бывший арбитр ФИФА и УЕФА из Турции будет работать в РФС.