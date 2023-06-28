«Милан» не хочет платить более €25 млн за американского футболиста

«Милан» продолжает переговоры по переходу американского полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что «Милан» хочет заплатить за игрока менее €25 млн. Пулишич заинтересован в переходе, но есть трудности в переговорах между клубами.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Пулишич принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать одну результативную передачу. Также он сделал один голевой пас, сыграв в пяти матчах прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. На чемпионате мира в Катаре Пулишич забил один гол и сделал два ассиста в четырех встречах. Transfermarkt оценивает футболиста сборной США в €25 млн.

Ранее сообщалось, что футболист национальной команды Хорватии Матео Ковачич перешел из «Челси» в «Манчестер Сити».