Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Бостон» вряд ли подпишет новый контракт с Орловым

Генменеджер «Бостона» Суини сообщил, что Орлов вряд ли останется в клубе

close
100%
Charles Krupa/AP Photo

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» Дон Суини заявил, что клуб вряд ли подпишет новое соглашение с российским защитником Дмитрием Орловым. Его слова передает TSN.

Отметим, что клуб исходит из того, что Патрис Бержерон и Давид Крейчи не останутся в «Бостоне», но руководство продолжает общение с ними.

Орлов был обменян из «Вашингтона» в «Бостон» по ходу розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ-2022/23. За «Брюинз» он успел провести 23 матча в «регулярке» и набрать 17 (4+13) очков. Кроме того, на его счету восемь баллов за ассисты в плей-офф. Его контракт с «мишками» истекает по окончании нынешнего сезона. Отметим, что за «Кэпиталз» Орлов играл с 2011 года и помог команде выиграть Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях