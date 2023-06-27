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«Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда

Foot Mercato: Мбаппе может перейти в «Реал» в 2024 году на правах свободного агента

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Dylan Martinez/Reuters

Мадридский «Реал» и французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе разработали несколько вариантов перехода футболиста в состав команды. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, французский форвард готов перейти в мадридский клуб уже в летнее трансферное окно 2023 года, если «Реал» и «ПСЖ» достигнут договоренности. Однако, если этот вариант сорвется, то Мбаппе и «Реал» уже договорились о том, что игрок совершит переход летом 2024 года на правах свободного агента.

«ПСЖ» не хочет расставаться с Мбаппе бесплатно, поэтому рассчитывает либо продать игрока, либо переподписать с ним контракт.

24 июня издание Marca написало, что Мбаппе готов стать игроком мадридского «Реала», если те выполнят его требования, касающиеся выплат.

«Реал» предпринял попытку подписать Мбаппе в конце сезона-2021/22, однако футболист решил заключить новое соглашение с «ПСЖ». В сезоне 2022/23 Мбаппе принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, отметившись 29 забитыми мячами и пятью результативными передачами, что позволило ему стать лучшим бомбардиром своей команды.

Ранее агент Международной федерации футбола (ФИФА) Марко Кирдемир рассказал об отношении правящей семьи Катара к тому, что Мбаппе не продлил контракт с «Пари Сен-Жермен».

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