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В Ассоциации игорных зон России назвали самое доходное мероприятие последних полутора лет

Глава Ассоциации игорных зон России Анфиногенов рассказал об интересе общественности к бою Минеева и Исмаилова

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Артур Лебедев/РИА Новости

Председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов рассказал о самых прибыльных и резонансных мероприятиях организации за последние полтора года. Его слова приводит «Советский спорт».

«В первую очередь это чемпионат России по покеру. Чемпионат России по покеру стал своеобразным ответом нашего рынка на уход международных покерных компаний, проводивших свои серии в России.

Еще отмечу бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Событие вызвало огромной интерес у общественности и помогло стать игорной зоне в Сочи более узнаваемой», — сказал Анфиногенов.

16 октября Владимир Минеев одолел Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия должна сама принимать решение о возвращении на международную арену.

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