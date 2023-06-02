Итальянский журналист заявил, что подписание российских игроков ударит по имиджу Серии А

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки заявил, что итальянские клубы не заинтересованы в приобретении российских игроков. Его слова передает «РБ Спорт».

«Нет, абсолютно. Как вы можете предполагать, что итальянский клуб всерьез задумается о подписании россиянина из РПЛ? Низкое качество, низкий уровень, ни одного звездного игрока. А также, помимо всего прочего, гарантия удара по имиджу клуба», — сказал Франки.

В настоящее время в итальянской Серии А выступает единственный российский игрок Алексей Миранчук. Полузащитник является футболистом «Аталанты», но находится в аренде у «Торино». Еще один российский игрок Александр Кокорин является футболистом «Фиорентины», но он арендован кипрским «Арисом».

Ранее Вадим Шпинев, агент Алексея Миранчука, высказался о том, то у полузащитника заканчивается арендное соглашение с клубом из Турина.