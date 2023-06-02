Экс-футболист «МЮ» потребовал стопроцентные доказательства виновности Промеса

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал обвинения в контрабанде наркотиков в адрес нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Его слова передает «Матч ТВ».

«Тут может быть какая-то подстава. Нужны стопроцентные доказательства. Они там уже и примут решение. Пусть сначала разберутся правоохранительные органы Нидерландов», — сказал Канчельскис.

В нынешнем сезоне Квинси Промес забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач в матчах за «Спартак» во всех турнирах.

30 мая прокуратура Нидерландов вынесла футболисту обвинение в причастности к контрабанде наркотиков. Сообщалось, что речь идет о двух партиях кокаина, которые были перехвачены в 2020 году в Антверпене. В одной из них было 720 кг, в другой — 650 кг.

По другому уголовному делу Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Судебное заседание по обоим делам, по информации СМИ, пройдет 5 июня в Амстердаме.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала обвинения в адрес Промеса.