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Экс-футболист «Ромы» прокомментировал поражение от «Севильи» в финале ЛЕ

Экс-футболист «Ромы» Гуренко назвал финал ЛЕ с «Севильей» одним из самых ужасных

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Alberto Lingria/Reuters

Бывший футболист «Ромы» Сергей Гуренко поделился мнением о поражении итальянской команды от «Севильи» в финале Лиги Европы. Его слова передает Vprognoze.ru.

«По мне, наверное, один из самых ужасных финалов. Было мало футбола, а много борьбы, суеты, много желания. Мне кажется, что играли две одинаковые команды с похожей психологией, поэтому результат закономерен, имею в виду ничью 1:1. А пенальти… Ну кто-то должен быть с Кубком», — сказал Гуренко.

Напомним, что «Севилья» в финале Лиги Европы одержала победу над «Ромой». Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил, что в финале Лиги Европы все могло решиться в основное время.

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