Боец Резников критично высказался о бое между Емельяненко и Ершовым

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников, выступающий в АСA, отреагировал на победу Александра Емельяненко в поединке против блогера Евгения Ершова, передает «Чемпионат.com».

«Когда Ершов начал бить, Емельяненко упал. Рефери испугался. Видимо, ему сказали, что должна быть победа Саши, побежал разнимать. А Емельяненко посмотрел на Ершова, типа: «Что ты делаешь?» — сказал Резников.

В активе Александра Емельяненко 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью. В сентябре 2022 года он проиграл в боксерском поединке против Вячеслава Дацика (нокаут в первом раунде).

Ранее президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему россияне болеют за бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко.