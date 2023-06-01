Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец Резников критично высказался о бое между Емельяненко и Ершовым

Боец ACA Резников назвал бой между Емельяненко и Ершовым постановочным

close
100%
@alexemelyanenko/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников, выступающий в АСA, отреагировал на победу Александра Емельяненко в поединке против блогера Евгения Ершова, передает «Чемпионат.com».

«Когда Ершов начал бить, Емельяненко упал. Рефери испугался. Видимо, ему сказали, что должна быть победа Саши, побежал разнимать. А Емельяненко посмотрел на Ершова, типа: «Что ты делаешь?» — сказал Резников.

В активе Александра Емельяненко 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью. В сентябре 2022 года он проиграл в боксерском поединке против Вячеслава Дацика (нокаут в первом раунде).

Ранее президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему россияне болеют за бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях