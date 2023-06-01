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В «Локомотиве» рассказали об изменении атмосферы в команде после прихода Дзюбы

Игрок «Локо» Карпукас заявил, что атмосфера с приходом Дзюбы изменилась в лучшую сторону

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Artem.dzyuba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал об изменениях в команде после прихода российского нападающего Артема Дзюбы. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Атмосфера с приходом Дзюбы изменилась в лучшую сторону. Он помогает разгрузиться эмоционально, даже когда не все идет хорошо — найдет слова, которые нужны. Своим авторитетом может и напихать. В России он выиграл все, мы должны к нему прислушиваться. У него колоссальный опыт!» — сказал Карпукас.

Дзюба покинул «Зенит» по окончании прошлого сезона, после чего подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Проведя за рубежом несколько месяцев, форвард разорвал контракт с командой. В феврале на правах свободного агента он заключил соглашение с московским «Локомотивом». На днях стало известно, что футболист продлил договор с железнодорожниками до 2024 года.

Ранее футболист тольяттинского «Акрона» Никита Салтыков назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ весенней части сезона.

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