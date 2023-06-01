Футболист «Локомотива» Дзюба ответил, сколько книг прочитал с 2020 года

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, сколько книг прочитал с 2020 года. Его слова передает «РБ Спорт».

Форвард в 2022 году поставил перед собой задачу прочитать 100 книг.

«Сколько я прочитал? Штук 20, наверное. Слушай, я хочу составить список книг и читать то, что мне реально интересно. Вот есть роман «Атлант расправил плечи», которым все гордятся, а я не смог его прочитать — для меня это говнище полнейшее, понимаешь?» — сказал Дзюба.

Дзюба покинул «Зенит» по окончании прошлого сезона, после чего подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Проведя за рубежом несколько месяцев, форвард разорвал контракт с командой. В феврале на правах свободного агента он заключил соглашение с московским «Локомотивом». На днях стало известно, что футболист продлил договор с железнодорожниками до 2024 года.

После возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.

Ранее Дзюба рассказал, кем он планирует стать после завершения карьеры.