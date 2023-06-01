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Защитник «Бостона» Орлов оценил выступление Бобровского в плей-офф НХЛ

Защитник «Бостона» Орлов заявил, что не удивлен выступлением Бобровского в плей-офф НХЛ

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Frank Franklin II/AP

Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов оценил выступление голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в плей-офф Кубка Стэнли. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Что случилось с Бобровским? Мне кажется, что ничего не случилось. Он всегда так играл. Он начинал плей-офф в запасе? Там же, вроде бы, у него какая-то травма была. Вам лучше с ним поговорить. Но я не удивлен тем, как он выступает», — сказал Орлов.

Бобровский провел 14 игр в этом плей-офф, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 93,5% бросков.

Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз» состоится 4 июня в Лас-Вегасе.

Ранее ESPN поставил Бобровского на второе место в списке претендентов на «Конн Смайт Трофи».

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