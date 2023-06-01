Тренер Шалимов: думаю, Моуринью попрощался с футболистами и закончил в «Роме»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о будущем наставника «Ромы» Жозе Моуринью после поражения римской команды от «Севильи» в финале Лиги Европы. Его слова передает «Матч ТВ».

«Думаю, Моуринью с ребятами попрощался и закончил в «Роме». Единственный, кто выделялся в этом матче — Сусо. А арбитр красавец — тринадцать желтых карточек показал и ни одной красной», — сказал Шалимов.

Напомним, что «Севилья» в финале Лиги Европы одержала победу над «Ромой». Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее Моуринью после проигрыша «Севилье» в финале футбольной Лиги Европы заявил, что городится своими футболистами.