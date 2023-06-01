Стало известно, почему Шара Буллет до сих пор не дебютировал в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, до сих пор не провел ни одного боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) из-за положительных допинг-проб на мельдоний, сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмену предлагали провести поединок с Пауло Костой, но ему пришлось от него отказаться.

«Я «Милдронат» принимал — он восемь месяцев, до года держится в организме — я могу попасться на запретных веществах.

Полгода минимум я его уже не употреблял. Все четко, чисто, но «Милдронат» задерживает дебют в UFC. Все, кто болел коронавирусом, «Милдронат» принимали. Это как витамин для сердца», — передает издание слова Магомедова.

29-летний Магомедов провел 15 боев в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых одержал победу. В октябре он должен дебютировать в UFC поединком против американца Дерека Брансона.

Ранее Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Блейк Билдер поделился мнением о форме Ислама Махачева перед боем с Алексом Волкановски, который состоялся на турнире UFC 284.