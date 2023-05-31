Экс-тренер «Спартака» Гладилин назвал тройку лучших игроков РПЛ сезона-2022/23

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о лучших футболистах уходящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, больше всех выделялись полузащитники петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо, а также воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

«Малком сыграл очень ярко, выделялся, был в «Зените» одним из лучших. Клаудиньо отдельные матчи провел хорошо, тоже показал мастерство. Из наших ребят многие показывали себя ярко в отдельных матчах.

Больше всех мне понравился Эдуард Сперцян. Молодой парень, с хорошей перспективой. Если будет продолжать и дальше работать, то вырастет в большого и высококлассного футболиста», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, что петербургский «Зенит» завоевал чемпионский титул за четыре тура до конца чемпионата.

Перед 30-м туром РПЛ вторую строчку занимает ЦСКА, третью — «Спартак», четвертую — «Ростов».

Ранее Валерий Гладилин высказался о том, что нужно сделать «Динамо» для того, чтобы выступить успешно в новом сезоне РПЛ.