В «Динамо» прокомментировали продление контракта со Смоловым

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с Федором Смоловым. Его слова передает пресс-служба бело-голубых.

«Смолов был и остается одним из лучших российских нападающих. Рад, что мы продолжаем сотрудничество», — сказал Бувач.

Накануне сообщалось, что новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона с возможностью продления еще на один год.

Смолов перешел в «Динамо» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить 10 мячей и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Смолова составляет €5 млн.