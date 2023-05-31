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Экс-тренер «Динамо» Гладилин обвинил Смолова в отсутствии лидерских качеств

Экс-тренер «Динамо» Гладилин заявил, что у Смолова нет лидерских качеств

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ФК «Динамо»

Бывший тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о продлении контракта клубом с нападающим Федором Смоловым.

По его словам, форвард из-за наличия большого игрового опыта должен вести за собой клуб, но из-за нехватки лидерских качеств не делает этого.

«Были у Смолова и яркие матчи, и не очень, были и неудачные. Но то, что он не стал лидером команды — это жаль. Потому что он уже в том возрасте, когда он должен быть лидером, а по сути он является обычным игроком, да и не всегда стартового состава. У них конкуренция с Тюкавиным очень серьезная.

Смолов — игрок с большим опытом, футболист национальной сборной, сейчас как раз тот случай, когда он должен возглавить команду, повести ее за собой. Видимо, у Федора таких качеств нет.

А вопрос продления контракта — это дело «Динамо». С сильными иностранцами у нас проблемы, а он игрок квалифицированный. А как он подготовится и выступит в следующем сезоне — это зависит только от него. Играть он умеет», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить десять мячей и сделать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Лионелю Месси контракт с зарплатой €12-13 млн.

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