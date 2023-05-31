Стал известен самый дорогой футбольный клуб мира

Издание Forbes составило рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

Возглавил рейтинг мадридский «Реал». По данным Forbes, стоимость испанского клуба составляет $6, 07 млрд. На втором месте располагается «Манчестер Юнайтед», стоимость которого оценивается в $6 млрд. Тройку самых дорогих клубов мира замкнула «Барселона» ($5,51). На четвертом месте находится «Ливерпуль» ($5,29). Замкнул пятерку «Манчестер Сити» (4,99).

Также в список самых дорогих клубов вошли мюнхенская «Бавария» ($4,86), французский «Пари Сен-Жермен» ($4,21), лондонский «Челси» ($3,1), «Тоттенхэм» ($2,8) и лондонский «Арсенал» ($2,26).

Ранее сообщалось, что саудовский футбольный клуб «Аль‑Иттихад» предложил нападающему «Реала» Кариму Бензема двухлетнее соглашение с зарплатой €100 млн за сезон.