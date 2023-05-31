Павлюченкова обыграла Самсонову во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга «Ролан Гаррос» она взяла верх над соотечественницей Людмилой Самсоновой.

В первом сете Павлюченкова уступила со счетом 4:6. Однако затем практически в равной борьбе все же сумела взять две партии подряд с одинаковым счетом 7:5. В общей сложности, матч продолжался 3 часа 5 минут. За это время Павлюченкова сделала три эйса, допустила семь двойных ошибок, а из 19-ти брейк-пойнтов реализовала семь. На счету Самсоновой девять подач навылет 13 двойных ошибок, а также шесть брейк-пойнтов из 16. Отметим, что перед заключительным геймом Людмила попросила медицинский тайм-аут.

Следующей соперницей Павлюченковой станет еще одна представительница России, Анастасия Потапова. Она, в свою очередь, выбила из борьбы поочередно американку Тэйлор Таунсенд и представительницу Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф.

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