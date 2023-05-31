Булыкин: на месте Кокорина я бы еще раз попробовал заиграть в Италии

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что кипрский «Арис» хочет выкупить экс-динамовца Александра Кокорина у итальянской «Фиорентины», которой принадлежат права на игрока. Специалист считает, что Кокорину имеет смысл еще раз попытать свои силы в Италии.

«Все зависит от него, от того, чего он хочет. Понятное дело, он проявил себя там хорошо и клуб его хочет оставить. Не знаю, какие условия ему там предлагают, может, и «свой» чемпионат Кокорин наконец-то нашел. Но я бы на его месте опять попробовал себя в итальянском чемпионате. Потому что на Кипре — это одно, а в европейском чемпионате — другое.

Хотя у него там все сложилось, его любят, тренер ему доверяет, команда будет играть в Лиге чемпионов. Вопрос только в финансовой стороне. Если договориться, то может и поиграть на Кипре. Но, учитывая время, его желания, он сам будет решать. Я бы на его месте, конечно, попробовал еще раз зацепиться в Италии», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Игрок принадлежит «Фиорентине». Он перешел в итальянский клуб из московского «Спартака» в 2021 году. Также нападающий известен в России по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее Кокорин показал фото в постели с трофеями в стиле Месси.