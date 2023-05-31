Теннисистка Петрова: интересно увидеть встречу Андреевой и Гауфф на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012 Надежда Петрова высказалась о выступлениях 16-летней россиянки Мирры Андреевой. Она выиграла квалификацию Открытого чемпионата Франции, а в первом круге основной сетки турнира одержала уверенную победу над американкой Элисон Риске со счетом 6:2, 6:1. Петрова выразила надежду, что Андреева пробьется и в третий круг, где может встретиться с еще одной представительницей США, Кори Гауфф.

«Мирра, конечно, большая молодец, она очень хорошо себя показала в квалификации, обыграла в последнем круге первую сеянную Марию-Камиллу Осорио-Серрано, играла в очень хороший, быстрый и агрессивный теннис. Если не знать, что эта колумбийка — первая сеянная, никто бы и не сказал так. Андреева играла очень здорово. Что интересно, в таком юном возрасте она очень спокойна и хладнокровна. Я видела, как она общается с прессой — очень уверенно. По своим годам она взросло рассуждает.

Во втором круге у нее будет французская теннисистка Диан Парри, которой дали wild card. Это хороший шанс для Андреевой пройти дальше. В первом круге у нее была американка Риске — американки не любят играть на грунте, но там была взрослая, опытная теннисистка, которая просто так матчи не отдает, так что Мирра — большая молодец.

Думаю, что следующий матч Мирры будет на крупном корте, у француженки будет большая поддержка. И тут нужно будет проявить характер. Но я вижу Андрееву в следующем круге, мне бы очень хотелось посмотреть ее матч с Коко Гауфф. Это две молодые теннисистки, Гауфф уже о себе заявила — хоть она и чуть постарше, но считается одной из молодых звездочек. Очень интересно увидеть их встречу», — сказала Петрова «Газете.Ru».

Ранее Петрова выразила удивление в связи с поражением Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос».