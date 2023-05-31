Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боксер Тим Цзю высказался о возможной отмене поединка с Окампо после укуса собаки

Боксер Тим Цзю заявил, что не отменит поединок с Окампо из-за укуса собаки

close
100%
Darren Pateman/AAP Image/Reuters

Представляющий Австралию сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим Цзю заявил, что не собирается отменять свой бой с мексиканцем Карлосом Окампо из-за укуса собаки.

«Ничего страшного не случилось. Просто в выходные случился небольшой инцидент, но мы готовы драться.

Я в порядке. Планы не поменялись. Путь к званию абсолютного чемпиона продолжается. Я никогда не говорил об отказе от поединка или его переносе», — сообщил Тим Цзю в социальной сети.

Менеджер Цзю Джордж Роуз 30 мая сообщил, что его клиент перенес операцию на правом предплечье из‑за укуса собаки. Инцидент случился 27 мая.

Поединок Цзю с Окампо пройдет 18 июня в Австралии. На счету Цзю 22 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения. Окампо одержал 34 победы при двух поражениях.

В марте Цзю одержал победу над американцем Тони Харрисоном и стал обладателем временного титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением о возможном выходе США, Великобритании и ряда других стран из Международной боксерской ассоциации (IBA) с целью создать свою федерацию.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях