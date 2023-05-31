Боксер Тим Цзю высказался о возможной отмене поединка с Окампо после укуса собаки

Представляющий Австралию сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим Цзю заявил, что не собирается отменять свой бой с мексиканцем Карлосом Окампо из-за укуса собаки.

«Ничего страшного не случилось. Просто в выходные случился небольшой инцидент, но мы готовы драться.

Я в порядке. Планы не поменялись. Путь к званию абсолютного чемпиона продолжается. Я никогда не говорил об отказе от поединка или его переносе», — сообщил Тим Цзю в социальной сети.

Менеджер Цзю Джордж Роуз 30 мая сообщил, что его клиент перенес операцию на правом предплечье из‑за укуса собаки. Инцидент случился 27 мая.

Поединок Цзю с Окампо пройдет 18 июня в Австралии. На счету Цзю 22 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения. Окампо одержал 34 победы при двух поражениях.

В марте Цзю одержал победу над американцем Тони Харрисоном и стал обладателем временного титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением о возможном выходе США, Великобритании и ряда других стран из Международной боксерской ассоциации (IBA) с целью создать свою федерацию.