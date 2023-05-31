Источник: экс-тренер «Пари НН» Кержаков может возглавить клуб Первой лиги

Бывший главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков может возглавить команду Первой лиги «Волгарь» (Астрахань), сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Руководство клуба считает подписание контракта с Кержаковым приоритетным вариантом, хотя и ведет переговоры с другими специалистами.

Кержаков в начале февраля 2023 года возглавил кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражениями и одна — ничьей, после чего Кержаков ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

До этого специалист работал в Российской премьер-лиге в клубе «Пари Нижний Новгород», который покинул летом 2022 года по окончании контракта.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев прокомментировал слова российского тренера Александра Кержакова, который заявил, что уехал из России из-за обстановки вокруг страны.