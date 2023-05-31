Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Источник: экс-тренер «Пари НН» Кержаков может возглавить клуб Первой лиги

«Мутко против»: экс-тренер «Пари НН» Кержаков может возглавить астраханский «Волгарь»

close
100%
РИА Новости

Бывший главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков может возглавить команду Первой лиги «Волгарь» (Астрахань), сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Руководство клуба считает подписание контракта с Кержаковым приоритетным вариантом, хотя и ведет переговоры с другими специалистами.

Кержаков в начале февраля 2023 года возглавил кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражениями и одна — ничьей, после чего Кержаков ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

До этого специалист работал в Российской премьер-лиге в клубе «Пари Нижний Новгород», который покинул летом 2022 года по окончании контракта.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев прокомментировал слова российского тренера Александра Кержакова, который заявил, что уехал из России из-за обстановки вокруг страны.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях