Агент тренера «Оренбурга» Лички ответил на вопрос о переходе специалиста в «Динамо»

Представитель главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Марцела Лички Сергей Новиков отреагировал на сообщения о возможном переходе чешского специалиста в московское «Динамо».

«Могу сказать, что на сегодняшний день ни на Марцела, ни на «Оренбург», ни на меня никто из «Динамо» не выходил. Если Личке поступит интересное предложение, мы его рассмотрим. Марцел созрел для того, чтобы сделать следующий шаг в карьере.

К Марцелу есть интерес со стороны некоторых турецких, арабских (ОАЭ) и даже китайского клубов», — сообщил Новиков «Спорт-Экспрессу».

Личка дважды приводил клуб к выходу в Российскую премьер-лигу, но по итогам сезона-2020/21 «Оренбургу» не разрешили выйти в элиту из-за изменений в регламенте.

После 29 туров РПЛ в сезоне-2022/23 «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

Зимой «Краснодар» предлагал чеху пост главного тренера команды, но специалист предпочел остаться в «Оренбурге». Наставником «Краснодара» в итоге стал серб Владимир Ивич.

Ранее стало известно, что бывший наставник московского «Локомотива» Марко Николич подписал годичный контракт с командой из ОАЭ «Шабаб Аль Ахли» и не возглавит московское «Динамо».