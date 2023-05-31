В «Локомотиве» высказались об отъезде Баринова в Европу после продления контракта

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что продление контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым не означает, что футболист не может перейти в будущем в зарубежный клуб.

«Мы открыты для всех предложений. У нас есть совет директоров, трансферный комитет и главный тренер. Это все обсуждается. Но, конечно, мы хотели сохранить всех лучших у себя», — сказал Ульянов Sport24.

Капитан «Локомотива» Баринов ранее продлил контракт на три года.

Баринов является воспитанником академии «Локомотива». Он выступает за московский клуб с 2015 года и провел за него 140 матчей. В сезоне-2017/18 в составе железнодорожников он стал чемпионом России, а также трижды побеждал с командой в розыгрыше Кубка России.

Во время зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ) серьезный интерес к футболисту проявлял турецкий «Бешикташ», но переход игрока так и не состоялся, так как клубы не смогли договориться о стоимости трансфера игрока.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что не видит себя в будущем в качестве депутата Государственной думы Российской Федерации или президента Российского футбольного союза (РФС).