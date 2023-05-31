Назван лучший тренер сезона чемпионата Англии по футболу

Наставник чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона-2022/23 чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.

20 мая подопечные Гвардиолы досрочно стали чемпионами Английской премьер-лиги. Для «горожан» эта победа в чемпионате стала девятой в истории и третьей подряд.

Для Гвардиолы этот трофей стал 33-м в карьере. Всего в качестве наставника английского клуба он выиграл 12 титулов — пять чемпионских званий, четыре Кубка Английской лиги, два Суперкубка и Кубок Англии.

Гвардиолу в четвертый раз признали лучшим тренером сезона в Англии. Ранее он получал эту награду в 2018, 2019 и 2021 годах.

Возглавляя «Барселону» в период с 2008 по 2012 года, он стал обладателем 14 трофеев, а во времена работы в мюнхенской «Баварии» выиграл семь турниров.

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, кому он отдает предпочтение в финале Лиги чемпионов, в котором сыграют итальянский «Интер» и английский «Манчестер Сити».

Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле.