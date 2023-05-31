Нидерландский журналист о Промесе: с ним ничего не сделают, пока он в России

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс отреагировал на новость о том, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес обвиняется в контрабанде наркотиков.

Сообщалось, что речь идет о двух партиях кокаина, которые были перехвачены в 2020 году в Антверпене. В одной партии было 720 кг наркотиков, в другой — 650 кг.

«Он может быть приговорен, но с ним ничего не сделают, пока он в России. Это возможно только при возвращении в Нидерланды или в случае, если он окажется в стране, которая имеет дипломатические отношения с Нидерландами.

Зависит от решения суда. Они еще не вынесли приговор. Велик риск реального срока. В Нидерландах не стало неожиданностью рассмотрения дела о наркотиках. Единственная новая информация заключается в том, что Промесу нужно будет предстать перед судом за дело о контрабанде», — приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Также Квинси Промес ранее обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Год назад его обязали выплатить компенсацию пострадавшему.

В начале марта суд потребовал для игрока «Спартака» лишение свободы сроком на два года. Промес не присутствовал на заседании из-за контрактных обязательств перед красно-белыми.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Промес забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач в 36 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предложил дать Квинси Промесу украинский паспорт.