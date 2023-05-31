Карпин назвал причину отмены сбора национальной команды России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об отмене июньского тренировочного сбора национальной команды.

30 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил, что следующий учебно-тренировочный сбор команды пройдет осенью.

«Не боюсь ли критики из-за отмены сбора национальной команды? Во-первых, никогда не боялся критики. Во-вторых, она может быть еще и полезна — если в ней есть логика и аргументация. Если кто-то считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией, то он сильно заблуждается», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Федерации футбола Кот-д'Ивуара заявили, что матч с Россией в этом году невозможен.