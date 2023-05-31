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Карпин назвал причину отмены сбора национальной команды России

Тренер сборной России Карпин заявил, что отмена июньского сбора связана с политической ситуацией

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об отмене июньского тренировочного сбора национальной команды.

30 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил, что следующий учебно-тренировочный сбор команды пройдет осенью.

«Не боюсь ли критики из-за отмены сбора национальной команды? Во-первых, никогда не боялся критики. Во-вторых, она может быть еще и полезна — если в ней есть логика и аргументация. Если кто-то считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией, то он сильно заблуждается», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Федерации футбола Кот-д'Ивуара заявили, что матч с Россией в этом году невозможен.

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