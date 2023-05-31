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Аршавин отреагировал на удаленное «Арсеналом» поздравление

Экс-игрок «Арсенала» Аршавин заявил, что не обратил внимания на удаленное клубом поздравление

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Официальный сайт «Арсенала»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что не обратил внимания на удаленное лондонским «Арсеналом» поздравление с днем рождения.

29 мая лондонский клуб опубликовал видео с голами Аршавина в ворота «Ливерпуля» в 2009 году в честь его дня рождения. Тогда на стадионе «Энфилд» он оформил покер. Но после того, как украинские болельщики стали высказывать свое негодование, «Арсенал» удалил сообщение.

«Еcли бы мне c утра не позвонили, то даже не узнал бы о поздравлении. Еcли бы мне во второй раз вечером не позвонили, то и о том, что удалили, тоже не узнал бы.

Реакция cоцcетей cборной? Очевидная реакция», — передает слова Аршавина «Чемпионат.com».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч.

Ранее пресс-служба сборной России отреагировала на решение «Арсенала» удалить поздравление Аршавина.

«Вы можете удалить поcт, но вы не можете cтереть cвою иcторию», — говоритcя в cообщении, к которому прикреплен удаленный поcт «Арcенала».

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