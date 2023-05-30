Адвокат рассказал, какие последствия ждут Промеса после обвинения в контрабанде наркотиков

Адвокат по уголовному праву Вадим Мясников прокомментировал новость о том, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес обвиняется в контрабанде наркотиков, передает «Спорт-Экспресс».

«Последствия могут быть самые серьезные. Думаю, в Нидерландах что это карается достаточно сурово. Что будет с его карьерой? Если он будет посажен, то карьера, я думаю, на этом прекратится», — сказал Мясников.

Также Квинси Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Год назад его обязали выплатить компенсацию пострадавшему.

В начале марта суд потребовал для игрока «Спартака» лишение свободы сроком на два года. Промес не присутствовал на заседании из-за контрактных обязательств перед красно-белыми.