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В ФТР отреагировали на поражение Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»

Вице-президент ФТР Селиваненко о поражении Медведева на «Ролан Гаррос»: это событие одного дня

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Rebecca Blackwell/AP

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос», передает РИА Новости.

«Никто не выигрывает все матчи подряд, поэтому не вижу смысла делать из этого какое-то событие. То, что лидер проиграл один отдельно взятый матч, это событие одного дня», — сказал Селиваненко.

Напомним, Медведев сенсационно уступил бразильцу Тьяго Уайлду.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 4 часа 15 минут. Медведев реализовал семь брейк-поинтов из 13, совершил 14 эйсов и допустил 15 двойных ошибок.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), проходящего на грунтовых кортах Парижа.

В первом раунде 16-летняя россиянка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, победила представительницу США Элисон Риске со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.

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