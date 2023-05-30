Ольховский назвал неожиданным вылет Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023

Победитель Открытого чемпионата Франции — 1993 в миксте Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал сенсационный вылет второй ракетки мира Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023 от бразильца Тьяго Уайлда.

По его словам, южноамериканец провел выдающийся матч.

«Скажу прямо — результат очень неожиданный для меня, не рассчитывал я на такой быстрый вылет Даниила. Для меня он был одним из претендентов на титул, но что бывает — то бывает. На самом деле бразилец очень хорошо сыграл.

При счете 5:4, когда подавал на матч, он отыграл феноменально. При 30:30 он подал на матч два таких мяча, что завершить такими розыгрышами игру — это дорогого стоит. Эти два мяча на данный момент являются самыми ценными в его карьере. Он эту игру выиграл сам, это его победа, а не поражение Даниила.

Надломит ли Медведева о это поражение? Я не думаю. Дальше начнется травяной отрезок сезона, это совершенно другое покрытие. Даниил, я думаю, будет смотреться уверенно и покажет результат», — приводит слова Ольховского «Газета.Ru».

Напомним, что матч между Медведевым и Уайлдом продлился более четырех часов и завершился в пяти сетах — 6:7, 7:6, 6:2, 3:6, 4:6.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос» после победы над американкой Элисон Риске.