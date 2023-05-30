Аршавин рассказал, что знает футболиста, который на него похож

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что знает российского футболиста, который максимально на него похож, передает Sport24.

«Есть похожий на меня футболист, но пока рано об этом говорить. Посмотрим, сможет ли он добиться», — сказал Аршавин.

Аршавин известен по выступлениям за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

За сборную России экс-футболист провел 74 матча, забив 17 мячей.

В составе сине-бело-голубых Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и обладателем Суперкубка России.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение лондонского «Арсенала» удалить поздравление с днем рождения Андрея Аршавина из соцсетей из-за критики украинских болельщиков.