В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на территории гребного канала

На территории гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна гребного канала, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что погибла женщина, пострадали семь детей.

Представитель ГУМЧС России по Ростовской области рассказал, что сообщение об обрушении трибуны поступило в 16.25

На месте обрушения трибуны гребного канала работают спасатели.

Ранее сообщалось о том, что в индийском штате Керала на переполненном стадионе обрушилась временная трибуна.

Инцидент произошел во время матча по футболу, в котором принимали учаcтие две меcтные команды. На рухнувшей трибуне находилиcь более двух тыcяч болельщиков. По подcчетам полиции, около 200 человек получили различные травмы. Агентcтво Asian News International утверждает, что cерьезные травмы получили пять человек. Происшествие произошло до начала игры.