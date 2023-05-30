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Роднина назвала причины большого количества допинговых нарушений

Депутат Роднина считает безнаказанность и непрофессионализм в медицине причинами допинговых нарушений

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила о необходимости принимать более жесткие меры по борьбе с допингом в отечественном спорте.

«Полная безнаказанность, незнание и непрофессионализм в медицине — причины такого большого количества нарушений по допингу.

Неизвестно сколько еще такое отношение продлится, но нужно не возмущаться, а работать над собой, делать систему, которая будет работать над контролем антидопинговой стратегии», — цитирует Роднину Sport24.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что российские спортсмены допустили больше всех нарушений антидопинговых правил в 2020 году.

В итоговом отчете WADA, опубликованном на официальном сайте организации, говорится, что россияне нарушали правила 135 раз. Второе место по количеству случаев употребления допинга заняла Индия (59), третье — США (57).

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