Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский боец UFC ударил лежащего соперника после своего поражения

Боец UFC Шара Буллет ударил лежащего соперника после поражения на турнире в Бангкоке

close
100%
Pure Fighting/YouTube

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов ударил лежащего соперника на турнире по джиу-джитсу в Бангкоке (Таиланд).

После поражения от представителя Польши Якуба Билко Шара Буллет на эмоциях ударил своего лежащего соперника ногой по корпусу.

29-летний Магомедов провел 15 боев в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых одержал победу. В октябре он должен дебютировать в UFC поединком против американца Дерека Брансона.

Ранее британский боец UFC российского происхождения Мухаммад Мокаев признался, что ему трудно найти себе соперника.

«Это очень трудно — найти мне cоперника. Когда я не был в рейтинге UFC, я побил четырех парней подряд. Cейчаc я номер 12 в рейтинге, и рейтинговые бойцы не хотят cо мной дратьcя. Они говорят: «Проведи еще один бой». А потом, когда я его проведу, они cнова cкажут: «Вcе твои cоперники были вне рейтинга».

Я уверен, что побью всех этих ребят, но они находят тупые отговорки, чтобы не встречаться со мной в октагоне», — сказал Мокаев.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях