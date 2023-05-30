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В «Вегасе» объяснили, почему хоккеисты клуба не дотронулись до приза Кларенса Кэмпбелла

Форвард «Вегаса» Маршессо заявил, что игроки клуба из суеверия не касались приза Кларенса Кэмпбелла

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NHL

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо рассказал, почему «рыцари» не дотронулись до приза Кларенса Кэмпбелла (победителя Западной конференции).

Напомним, в ночь на 30 мая по московскому времени «Вегас» разгромил «Даллас Старз» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 6:0. Они выиграли серию со счетом 4-2.

После игры прошла торжественная церемония вручения приза Кларенса Кэмпбелла. Однако игроки «Голден Найтс» из суеверия не стали касаться трофея перед финальной серией.

В 2018 году игроки «Вегаса» дотрагивались до трофея Западной конференции и в финале уступили «Вашингтон Кэпиталз» (1-4).

«В первый год мы прикаcалиcь к нему, и это cработало не очень хорошо для наc.

Мы упорно трудилиcь, чтобы оказатьcя в таком положении, но это не тот приз, к которому мы хотим прикоcнутьcя», — приводит слова Маршессо пресс-служба НХЛ.

Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой Пантерз» состоится 4 июня в Лас-Вегасе.

Ранее российский вратарь «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов рассказал о серьезной травме шеи, полученной в плей-офф сезона-2022/23.

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