В «Вегасе» объяснили, почему хоккеисты клуба не дотронулись до приза Кларенса Кэмпбелла

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо рассказал, почему «рыцари» не дотронулись до приза Кларенса Кэмпбелла (победителя Западной конференции).

Напомним, в ночь на 30 мая по московскому времени «Вегас» разгромил «Даллас Старз» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 6:0. Они выиграли серию со счетом 4-2.

После игры прошла торжественная церемония вручения приза Кларенса Кэмпбелла. Однако игроки «Голден Найтс» из суеверия не стали касаться трофея перед финальной серией.

В 2018 году игроки «Вегаса» дотрагивались до трофея Западной конференции и в финале уступили «Вашингтон Кэпиталз» (1-4).

«В первый год мы прикаcалиcь к нему, и это cработало не очень хорошо для наc.

Мы упорно трудилиcь, чтобы оказатьcя в таком положении, но это не тот приз, к которому мы хотим прикоcнутьcя», — приводит слова Маршессо пресс-служба НХЛ.

Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой Пантерз» состоится 4 июня в Лас-Вегасе.

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