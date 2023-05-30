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Экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили обвинил «Зенит» в отсутствии воспитания у Дзюбы

Экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили заявил, что «Зенит» виноват в скандальных выходках Дзюбы

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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что в скандальных выходках нападающего Артема Дзюбы виноват петербургский «Зенит», который не следит за воспитанием своих футболистов.

«Паровоз Азмуна и Дзюбы в раздевалке, видео Артема из постели, где он демонстрирует свой богатый размер — жуткая невоспитанность. А виновато в этом руководство «Зенита», на таком уровне они воспитывают своих футболистов!

Кто довел Кокорина до тюрьмы? Кто позволил Дзюбе так себя вести? Во всем этом виноват «Зенит»!» — приводит слова Кавазашвили Telecomasia.net.

Дзюба покинул «Зенит» по окончании прошлого сезона, после чего подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Проведя за рубежом несколько месяцев, форвард разорвал контракт с командой. В феврале на правах свободного агента он заключил соглашение с московским «Локомотивом». На днях стало известно, что футболист продлил договор с железнодорожниками до 2024 года.

После возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.

Ранее бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о заочной перепалке между нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой и хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

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