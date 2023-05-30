Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-президент «Спартака» Червиченко высказался об альтернативе тренеру Абаскалю

Экс-президент «Спартака» Червиченко заявил, что не видит альтернативы тренеру Абаскалю

close
100%
Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что он намерен остаться в команде в следующем сезоне.

«Альтернативы я не вижу. На мой взгляд, тренер неплохой. Мне кажется, он неплохо управляет командой. Лучше, чем было последние три-четыре года. Абаскаль не панацея. Но лучше я пока не вижу», — передает слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании прошлого сезона. 34-летний испанец ранее работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также Абаскаль работал в «Севилье», швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

Ранее СМИ писали об интересе к Абаскалю со стороны зарубежных клубов. В частности, сообщалось, что специалиста рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера одна из команд испанской Второй лиги — Сегунды.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о решении испанского специалиста Гильермо Абаскаля продолжить работу в стане красно-белых.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях