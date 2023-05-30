Экс-президент «Спартака» Червиченко высказался об альтернативе тренеру Абаскалю

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что он намерен остаться в команде в следующем сезоне.

«Альтернативы я не вижу. На мой взгляд, тренер неплохой. Мне кажется, он неплохо управляет командой. Лучше, чем было последние три-четыре года. Абаскаль не панацея. Но лучше я пока не вижу», — передает слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании прошлого сезона. 34-летний испанец ранее работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также Абаскаль работал в «Севилье», швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

Ранее СМИ писали об интересе к Абаскалю со стороны зарубежных клубов. В частности, сообщалось, что специалиста рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера одна из команд испанской Второй лиги — Сегунды.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о решении испанского специалиста Гильермо Абаскаля продолжить работу в стане красно-белых.