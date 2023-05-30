Тренер Спаллетти назвал причины своего ухода из «Наполи» после победы в Серии А

Лучано Спаллетти назвал причины ухода из клуба итальянской Серии А «Наполи».

«Иногда вы расходитесь из-за слишком сильной любви. «Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов.

Несколько недель назад я сказал президенту клуба, что мне нужен годовой отпуск. Я счастлив, что он публично сказал об этом. Такова реальность», — передает слова Спаллетти в социальной сети журналист Фабрицио Романо.

29 мая президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил об уходе Спаллетти с поста главного тренера по окончании сезона-2022/23.

По словам главы клуба 64-летний специалист объявил владельцу клуба о желании взять творческий отпуск, так как он исчерпал ресурс для работы в новом сезоне.

СМИ ранее сообщали, что у Спаллетти испортились отношения с Де Лаурентисом, из-за чего специалист принял решение покинуть команду после завершения сезона в Серии А.

Спаллетти работал в России с 2009 по 2014 год. Под его руководством петербургский «Зенит» дважды стал чемпионом России и по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Семин поделился мнением о будущем лидера итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии в случае прихода в команду нового наставника Джан Пьеро Гасперини.