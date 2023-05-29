Губерниев: в жизнь Дзюбы было произведено полное проникновение, а Овечкин знаменит другим

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал перепалку между форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой и нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александром Овечкиным. Его слова передает Sport24.

«Про Артема мы знаем все, а про Овечкина, Слава Богу, ничего. В жизнь Дзюбы было произведено полное проникновение. А вот Овечкин знаменит другим. В таком противостоянии у Дзюбы нет шансов. Овечкин же хоккеист. А вот если они померяются чем-то еще, то, может, и у Дзюбы будет перевес», – сказал Губерниев.

Хоккеист в шутку назвал Дзюбу слабеньким в ответ на предложение форварда «Динамо» Федора Смолова принять участие в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«У них Артем Дзюба, а ты у нас потолкаешься», — сказал Смолов. «А чего с ним толкаться? Он слабенький», — заявил хоккеист.

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить сказать подобное. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — ответил на шутку Овечкина Дзюба.

«Локомотив» в итоге одержал над динамовцами победу со счетом 4:2.

Овечкин — известный болельщик «Динамо». Летом 2022 года он сыграл за футбольный клуб в товарищеском матче с «Амкалом», в котором забил гол.

Ранее бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал перепалку между Дзюбой и Овечкиным.