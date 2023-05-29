Защитник «Тампы» Сергачев о рождении сына: знал, что будет мало сна, это тяжелая работа

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев высказался о рождении ребенка. Его слова передает «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Сергачев назвал новорожденного сына сына в честь великого российского писателя Федора Достоевского.

«Это классные ощущения, но еще и тяжелая работа. Знал, что будет мало сна, нужно помогать жене, чтобы она себя нормально чувствовала. Был ко всему готов, тренировался менять подгузники», — сказал Сергачев.

Михаил Сергачев является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он выступает за «Тампу» с сезона-2017/2018. В нынешнем сезоне НХЛ российский защитник принял участие в 79 матчах, в которых ему удалось забросить 10 шайб и сделать 54 результативные передачи.