Нападающий «ПСЖ» Месси пропустил церемонию награждения ради поездки в Барселону

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пропустил церемонию награждения лучших футболистов чемпионата Франции ради поездки в Барселону. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, во время церемонии Месси находился на концерте группы Coldplay на Олимпийском стадионе в Барселоне. Аргентинец был номинирован на звание лучшего игрока чемпионата Франции, но награду выиграл нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

В августе 2021 года аргентинец перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Хави уже обсуждал с игроками команды его возвращение

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился размышлениями о возможном возвращении Месси в состав каталонского клуба.