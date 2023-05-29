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РПЛ назвала имена трех претендентов на награду лучшему тренеру сезона

Семак, Карпин и Федотов номинированы на звание тренера года в РПЛ

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Reuters

Российская премьер-лига (РПЛ) в официальном аккаунте в Telegram назвала тройку претендентов на премию «Тренер года».

На звание лучшего тренера сезона-2022/2023 претендуют Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов (ЦСКА) и Валерий Карпин («Ростов»). Главный тренер «армейцев» получил бонусный балл за большинство голосов болельщиков.

Имя победителя объявят на церемонии закрытия сезона РПЛ, которая пройдет 4 июня. Победителя в номинации определят главные тренеры и капитаны команд РПЛ, легенды лиги и эксперты. Напомним, что Семак привел «Зенит» к пятому чемпионству подряд. ЦСКА под руководством Федотова» борется за второе место в чемпионате России, а также сыграет в финале Кубка России. «Ростов» Карпина также претендует на второе место.

Ранее Российская премьер-лига опубликовала список финалистов премии «Игрок сезона».

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