Дьяков: Бакаев выкинул год в «Зените» на помойку — это должно стать примером для Пиняева

Российский футболист Виталий Дьяков прокомментировал информацию о том, что «Зенит» может выкупить Сергея Пиняева у «Локомотива» за 600 миллионов рублей. Его слова передает «Чемпионат».

«Переход Бакаева в «Зенит» должен стать примером для Пиняева. Зелимхан стал чемпионом, но по сути выкинул год в клубе на помойку, потому что практически не играет. А для Сергея сейчас самое главное — игровое время. Сейчас и ЛЧ нет, чтобы была возможность показать себя. Мне кажется, Пиняев хочет уехать за границу», — сказал Дьяков.

Сообщалось, что «Локомотив» не собирается продавать Пиняева. Сам игрок также не планирует покидать столичный клуб ради «Зенита», он готов согласиться на трансфер только в европейскую команду.

Пиняев, который является одним из самых перспективных молодых российских игроков, перешел из самарских «Крыльев Советов» в «Локомотив» в декабре 2022 года.

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист провел за красно-зеленых восемь матчей, в которых отметился одним голом.