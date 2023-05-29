Экс-футболст Канчельскис раскритиковал уровень РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) в последние голы упал. Его слова передает Telecomasia.net.

«Тот же «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмерику сильнейших, а сейчас они борются за второе место. На нормальном уровне только «Зенит», поэтому у него и нет никакой конкуренции. Лига сильно деградировала, уровень футбола в стране упал. Не знаю, о каком развитии можно вообще говорить», — сказал Канчельскис.

«Зенит» гарантировал себе пятую подряд победу в чемпионате России по футболу, обыграв в 26-м туре РПЛ на своем поле в Санкт-Петербурге московский «Спартак» со счетом 3:2.

Подопечные Сергея Семака стали недосягаемыми для преследователей. На данный момент на их счету 66 очков. Московский ЦСКА, который занимает второе место в турнирной таблице, после 28 туров имеет в своем активе 54 очка. До конца сезона-2022/23 осталось провести два тура.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Зенит» мог бы достойно выступить в Лиге чемпионов, если бы был допущен до турнира.