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Экс-футболст Канчельскис раскритиковал уровень РПЛ

Экс-футболист «МЮ» Канчельскис заявил о деградации РПЛ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) в последние голы упал. Его слова передает Telecomasia.net.

«Тот же «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмерику сильнейших, а сейчас они борются за второе место. На нормальном уровне только «Зенит», поэтому у него и нет никакой конкуренции. Лига сильно деградировала, уровень футбола в стране упал. Не знаю, о каком развитии можно вообще говорить», — сказал Канчельскис.

«Зенит» гарантировал себе пятую подряд победу в чемпионате России по футболу, обыграв в 26-м туре РПЛ на своем поле в Санкт-Петербурге московский «Спартак» со счетом 3:2.

Подопечные Сергея Семака стали недосягаемыми для преследователей. На данный момент на их счету 66 очков. Московский ЦСКА, который занимает второе место в турнирной таблице, после 28 туров имеет в своем активе 54 очка. До конца сезона-2022/23 осталось провести два тура.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Зенит» мог бы достойно выступить в Лиге чемпионов, если бы был допущен до турнира.

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Футбол. Чемпионат России
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