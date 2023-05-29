РПЛ объявила имена претендентов на приз лучшему нападающему сезона

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) объявила имена претендентов на звание лучшего форварда сезона-2022/2023.

В тройку претендентов вошли нападающий московского ЦСКА Федор Чалов, форвард санкт-петербургского «Зенита» Малком и игрок «Спартака» Квинси Промес. Имя победителя объявят на церемонии закрытия сезона РПЛ, которая пройдет 4 июня. Победителя в номинации определят главные тренеры и капитаны команд РПЛ, легенды лиги и эксперты.

В нынешнем сезоне чемпионата России Чалов забил 17 мячей и отдал шесть голевых передач. Промес сумел отметиться 20 голами и семью результативными пасами. На счету Малкома 23 мяча и девять передач.

Ранее Луис Гарсия, агент Малкома, высказался о вызове своего клиента в расположение национальной команды Бразилии.