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РПЛ объявила имена претендентов на приз лучшему нападающему сезона

Малком, Чалов и Промес — претенденты на приз лучшему нападающему сезона РПЛ

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ФК «Зенит»

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) объявила имена претендентов на звание лучшего форварда сезона-2022/2023.

В тройку претендентов вошли нападающий московского ЦСКА Федор Чалов, форвард санкт-петербургского «Зенита» Малком и игрок «Спартака» Квинси Промес. Имя победителя объявят на церемонии закрытия сезона РПЛ, которая пройдет 4 июня. Победителя в номинации определят главные тренеры и капитаны команд РПЛ, легенды лиги и эксперты.

В нынешнем сезоне чемпионата России Чалов забил 17 мячей и отдал шесть голевых передач. Промес сумел отметиться 20 голами и семью результативными пасами. На счету Малкома 23 мяча и девять передач.

Ранее Луис Гарсия, агент Малкома, высказался о вызове своего клиента в расположение национальной команды Бразилии.

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